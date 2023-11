Viabilità: per incidente interdetta al traffico via Flaminia in entrambe direzioni a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente stradale, temporaneamente interdetta al traffico la strada statale 3 "Flaminia", in entrambe le direzioni, all'altezza del km 18,500 a Roma. È quanto si legge in una nota di Anas. "Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti due veicoli, una persona è deceduta ed una è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile", conclude. (Com)