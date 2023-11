Maltempo: M5s-LcR, dopo due anni Gualtieri si occupi finalmente della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Monteverde ci intristisce e, allo stesso tempo ci preoccupa molto, alla luce dei tanti alberi e rami oggi caduti in diverse zone della città che hanno ferito diverse persone. Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina M5s Linda Meleo, il vicepresidente della Commissione Ambiente capitolina Daniele Diaco e il consigliere capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Abbiamo l'impressione che, dopo due anni, - aggiunge - questa Amministrazione non sia ancora venuta in contatto con la realtà che la circonda. Da via Galvani, dove anche il servizio pubblico è stato interrotto, fino alle zone più periferiche: dopo oltre due anni di governo dem, il piano di potature e gestione del verde è fermo al palo. Senza contare l'assenza di confronto e di ascolto nei confronti delle associazioni, che potrebbero fornire un apporto prezioso e significativo per migliorare lo stato di cose. Chiediamo con forza al sindaco Gualtieri e all'assessora Alfonsi di iniziare - seppur tardivamente - a interessarsi realmente della questione e a programmare una serie di interventi atti a scongiurare il verificarsi di episodi come quello di oggi. I cittadini hanno il diritto di vivere in una città sicura e decorosa, non in un luogo in cui una semplice passeggiata può trasformarsi improvvisamente in un evento sconvolgente e drammatico", concludono.(Com)