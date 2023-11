Giubileo: Rocca, per grandi eventi al lavoro come una grande squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Giubileo "c'è un bel dialogo sereno e stiamo lavorando come una grande squadra. Non ci sono divisioni. Quando ci sono dei grandi obiettivi come anche per Expo, si marcia come un solo uomo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del convegno "Roma Capitale e Regione Lazio alla prova del Governo: Giubileo e Pnrr - il contributo dei Moderati", organizzato da Noi Moderati. "Abbiamo un tavolo, guidato dal sottosegretario Mantovano: ci si vede e ci si confronta con Roma Capitale, con tutti i ministeri e i soggetti coinvolti. Stiamo lavorando per quel che riguarda la sanità e l'accoglienza - ha spiegato Rocca -. Ho incontrato l'altro giorno Agostino Miozzo, nuovo responsabile accoglienza del Giubileo. Arriveranno 30 milioni di Pellegrini sul territorio. Ma io sono molto tranquillo". Monsignor Fisichella è un "grande leader, sta sul pezzo controlla e bacchetta quando deve", ha concluso Rocca. (Rer)