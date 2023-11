Pnrr: Rixi, 24 miliardi per sistema ferroviario, in 2032 completamento sistema corridoi europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mare Mediterraneo "si trova in questo momento in condizioni di poter diventare il secondo pilastro logistico dell'industria europea. È fondamentale, quindi, in questo momento di trasformazione, accettare le sfide che riguardano i mezzi, le infrastrutture e la digitalizzazione dell'intero sistema", ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel suo intervento al panel "La realizzazione delle grandi infrastrutture" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Per far questo noi siamo partiti con una serie di bandi anche sulle Autorità di sistema portuale, per potenziarne l'aspetto digitale e semplificare i processi. Stiamo potenziando gli scali a livello infrastrutturale e stiamo investendo 24 miliardi di euro di Pnrr sul sistema ferroviario per garantire in linea alcune opere da qua al 2026. E abbiamo una visione di medio lungo periodo fino al 2032 per il completamento del sistema dei corridoi europei che attraversano il nostro Paese", ha aggiunto.(Rin)