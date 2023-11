Roma: conclusa riqualificazione Tangenziale Est, rimossi 450 quintali di materiale vegetale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa questa mattina l'operazione decoro sulla Tangenziale Est avviata lo scorso weekend e coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale. L'intervento di riqualificazione ha riguardato il tratto compreso tra via Nomentana e la Galleria Giovanni XXIII, zona Foro Italico. Ai lavori, iniziati ieri alle ore 22, hanno partecipato 64 tecnici del Servizio Giardini, 47 dell'Ama, 21 di Areti (Gruppo Acea), 9 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive, 8 del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e 6 dell'Ufficio Speciale Decoro Urbano. In servizio anche 13 pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per la chiusura degli accessi stradali nei principali punti di ingresso della Tangenziale Est e per lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. Nell'intervento sono stati impiegati 46 automezzi e attrezzature specifiche. (segue) (Com)