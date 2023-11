Medio Oriente: migliaia di manifestanti a Londra chiedono un cessate il fuoco permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti filopalestinesi si sono radunati oggi nel centro di Londra per chiedere un cessate il fuoco permanente nella guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo riporta l’emittente televisiva “Bbc”, sottolineando che oggi è stato organizzato il primo corteo dal Giorno dell’armistizio, l’11 novembre scorso, quando furono arrestate oltre 100 persone. Nella giornata di ieri, la polizia britannica aveva annunciato che avrebbe distribuito ai manifestanti dei volantini per avvertire sulle parole o immagini che violano la legge. Come fa notare la “Bbc”, da settimane, gli agenti di polizia sono sotto pressione per la gestione delle manifestazioni filopalestinesi a Londra: diversi esponenti politici di alto livello hanno infatti esortato le forze dell’ordine a reagire più duramente contro i presunti casi di antisemitismo. Per il corteo organizzato oggi sono stati dispiegati circa 1.500 agenti. (Rel)