Roma: assessore Partecipazione, grande successo della scuola diffusa per cittadinanza digitale ad Acilia

- Alla Biblioteca Onofri, ad Acilia, si è svolta una intensa giornata della Scuola diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza digitale, con ragazze e ragazzi fino ai 17 anni impegnati nei laboratori di robotica educativa e di programmazione in ambiente Skretch e Coding organizzati da Mindsharingtech. Lo dichiara, in una nota, l'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci, aggiungendo che "i genitori, come di consueto, venivano coinvolti in altre attività". "Decine di partecipanti - evidenzia Catarci - tra bambine, bambini, ragazzi e ragazze che hanno potuto sperimentare l'uso di Scratch, hanno avuto la possibilità di dare vita a personaggi, ambientazioni e situazioni, creando così un coinvolgente mini-gioco digitale e anche il linguaggio di programmazione Python". (segue) (Com)