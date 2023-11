Roma: assessore Partecipazione, grande successo della scuola diffusa per cittadinanza digitale ad Acilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello della Scuola Diffusa è un progetto che il prossimo anno si intende riproporre e potenziare, per avviare e formare su nuove tecnologie finalizzate alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità", ricorda l'assessore. "Grazie all'unità organizzativa Partecipazione del nostro Dipartimento, all'associazione Mindsharingtech e all'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, che ci ha ospitato e che con la sua capillare rete di eccellenti strutture ci permette di raggiungere ogni quadrante e quartiere della nostra città. "Il prossimo appuntamento - conclude Catarci - sarà a dicembre, per salutarci prima della fine dell'anno". (Com)