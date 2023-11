Medio Oriente: Feijoo, Sanchez in Israele ha danneggiato nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha accusato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di essersi recato in Israele "per seminare discordia" e si è rammaricato del fatto che con le sue dichiarazioni abbia "gravemente danneggiato" la politica estera della Spagna. Feijoo, durante un evento del partito conservatore a La Rioja, ha sottolineato che "tutti condividono il diritto di Israele alla legittima difesa" e il diritto del popolo palestinese a "vivere in pace e prosperità", ma ha definito le azioni di Sanchez un "errore in termini di tempo, luogo, forma e contenuto". A questo proposito, il leader popolare ha sottolineato che diplomazia "non significa recarsi in un Paese in nome e per conto dell'attuale presidenza dell'Unione europea per prendere le distanze dalla maggioranza degli Stati membri e della Nato". In questo senso, Feijoo ha criticato Sanchez per aver avanzato "una proposta unilaterale" con il riconoscimento della Palestina come Stato, in quanto "richiesto dai partner di minoranza che lo hanno nominato presidente del governo". (Spm)