Terremoto: da Regione Lazio contributo energetico a favore imprese operanti nei comuni del cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmata la convenzione tra Ufficio speciale per la Ricostruzione del Lazio e LazioCrea per il "Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico". L’ accordo è stato necessario per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per le imprese operanti nei centri colpiti dagli eventi sismici del 2016 e individuati dal Commissario straordinario per la ricostruzione. Il contributo, di 800mila euro, sarà erogato una tantum, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata dal contratto di fornitura. Scaglione di potenza impegnata fino a 6kW, contributo di mille euro. Scaglione di potenza impegnata oltre i 6kW e fino ai 15kW, contributo di 2mila euro. Scaglione di potenza impegnata oltre i 15kW e fino ai 25kW, contributo di 4mila euroScaglione di potenza impegnata oltre 25kW, contributo di 5mila euro (segue) (Com)