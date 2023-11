Terremoto: da Regione Lazio contributo energetico a favore imprese operanti nei comuni del cratere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, con una delibera, provvederà a comunicare le modalità per la concessione del contributo, nelle quali si potranno individuare i soggetti ammissibili, le micro, piccole e medie imprese iscritte nel registro della Camera di commercio della Provincia di Rieti, con sede operativa in uno dei Comuni del Lazio individuati dall’ordinanza del Commissario straordinario. Gli strumenti di rilevamento dello scaglione di potenza impegnata sono: la fattura o la bolletta del consumo energetico emessa nel periodo di fatturazione dell’ultimo bimestre antecedente la data di pubblicazione. LazioCrea svolgerà le attività di controllo e quelle operative dell’Avviso, predisponendo la piattaforma telematica per la presentazione delle domande per la richiesta di contributo da parte dei richiedenti, sul sito (https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-contributo-energetico-a-favore-delle-m-p-m-i-operanti-nei-comuni-del-lazio-maggiormente-colpiti-dagli-eventi-sismici-del-2016/) (segue) (Com)