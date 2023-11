Terremoto: da Regione Lazio contributo energetico a favore imprese operanti nei comuni del cratere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che con le sue dichiarazioni, ha portato la problematica all’attenzione dell’assessorato. Gli uffici dell’Usr Lazio e Lazio Crea hanno individuato le risorse impegnate per il contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico. Sono soddisfatta del lavoro compiuto dagli uffici di competenza. Grazie a loro è stato possibile pubblicare il Bando per dare importanti risposte al territorio", ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. "Dal 4 dicembre, sul portale di LazioCrea, sarà possibile caricare le richieste. Sarebbe auspicabile che gli operatori economici del primo cratere inseriscano tali richieste il prima possibile, in modo da allocare le risorse in tempi brevi", ha sottolineato l’assessore Rinaldi. "Queste sono piccole azioni che l’amministrazione Regionale, e gli uffici competenti del mio assessorato, portano avanti quotidianamente. Cerchiamo di restare al fianco dei territori, con azioni reali", ha concluso Manuela Rinaldi. (Com)