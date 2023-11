Medio Oriente: capo di Stato maggiore Israele, “attaccheremo Gaza subito dopo la tregua”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della tregua in corso, Israele riprenderà immediatamente le operazioni militari a Gaza. Lo ha detto oggi il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa di Israele (Idf), generale Herzi Halevi. "Non intendiamo, non vogliamo e non siamo pronti a fermare questo sforzo prima di restituire tutti gli ostaggi... è nostro dovere morale riportarli indietro", ha detto Halevi parlando ai soldati, spiegando che le Idf utilizzeranno la pausa nei combattimenti per “studiare, per preparare meglio le nostre capacità e anche per riposarci”. “E ritorneremo immediatamente alla fine del cessate il fuoco ad attaccare Gaza”. (Res)