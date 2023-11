Trasporti: Rixi, aumentiamo capacità valichi ferroviari per mantenere in vita nostre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sistema dei valichi alpini, "abbiamo alcuni contenziosi aperti, ad esempio con l'Austria per quanto riguarda il Brennero, su cui stiamo facendo pressioni anche a livello internazionale per sbloccare la situazione e garantire all'Adriatico di tornare ad avere una capacità anche su gomma assolutamente importante in direzione della Germania", ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel suo intervento al panel "La realizzazione delle grandi infrastrutture" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "E stiamo lavorando con la Svizzera per il potenziamento dei valichi ferroviari, anche rivedendo alcune norme oggi non in linea con il dettame europeo, soprattutto per quanto riguarda i treni merci che noi vorremmo portare a un unico conducente, così come avviene nel resto d'Europa. Questo ci consentirà un aumento della capacità dei valichi ferroviari di circa il 15 per cento - ha spiegato -. E in un momento dove noi viviamo una situazione di difficoltà sulle Alpi occidentali, con la chiusura del Frejus che ormai è certificato che sarà per circa un anno, aumentare la capacità dei valichi ferroviari vuol dire mantenere in vita le nostre aziende, diminuirne i costi e consentire anche di portare avanti il sistema intermodale". (Rin)