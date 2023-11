Violenza donne: inaugurata panchina rossa donata da Tor Vergata, presente camper Questura "questo non è amore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innumerevoli le iniziative a cui partecipa la Questura di Roma nella giornata dedicata ad eliminare la violenza sulle donne e a sensibilizzare tutti sul tema. Questa mattina, in via delle Cincie, proprio all'interno del Distretto Casilino, ovvero uno dei più grandi uffici territoriali della Polizia di Stato che opera nella periferia est della Capitale, è stata inaugurata una panchina rossa, donata da Roma Tor Vergata, a simboleggiare l'impegno contro la violenza e la vicinanza di tutti alle donne del quartiere e non solo. (segue) (Com)