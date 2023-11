Violenza donne: inaugurata panchina rossa donata da Tor Vergata, presente camper Questura "questo non è amore" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A supporto della stessa iniziativa anche il camper del progetto "Questo non è amore" con a bordo l'equipe specializzata nella trattazione delle denunce e delle segnalazioni di violenze e di altri reati commessi soprattutto a danno delle donne. Molti giovani studenti hanno partecipato all'iniziativa con grande entusiasmo e attenzione. Il camper rosa, protagonista di questa settimana, nel pomeriggio si sposterà in piazza del Popolo. Molteplici i convegni e gli incontri sul tema a cui hanno partecipato gli specialisti della Squadra Mobile capitolina: alla Camera dei Deputati, negli ospedali San Camillo e Umberto I, al teatro Torlonia, nel comune di Castel Gandolfo, nelle scuole ed in alcuni store. Anche la Questura di Roma ha aderito all'iniziativa della Soroptimist International Italia illuminando di arancione l'ingresso principale e l'angolo di via Genova dell'edificio, oltre alla facciata di vari Distretti e Commissariati. (Com)