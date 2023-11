Lombardia: Majorino (Pd), fantomatici dieci milioni per centri antiviolenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo sinceramente inqualificabile e profondamente sbagliato il modo in cui Regione Lombardia, anche attraverso le parole del presidente Fontana, sta illustrando il proprio impegno sul tema della lotta alla violenza contro le donne. Leggo, infatti, di fantomatici 10 milioni di euro messi a disposizione dei centri antiviolenza, ma così non è", lo dichiara in una nota Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd. "La Regione dovrebbe mostrare più umiltà, se non altro per il fatto che in questi anni ha stanziato solo il 20 per cento di quei fondi. Se vogliamo davvero operare un cambiamento, non possiamo mostrare tanta ambiguità sull'uso dei fondi pubblici. Soprattutto quando si parla di mettere in campo risorse per affrontare un problema grave e serio come quello delle donne vittime di violenza", conclude il capogruppo dem. (Com)