Lazio: Aurigemma su Dolce Roma fest, sostenere qualità e innovazione

- Questo evento dimostra quanto sia importante sostenere le nostre attività, che si contraddistinguono per la qualità e l'innovazione in ambito dolciario: la prima edizione del dolce Roma fest - the world of pastry, al palazzo dei congressi all'Eur, prevede due giornate ricche di incontri, alla presenza di professionisti internazionali del settore. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato alla prima edizione del "Dolce Roma fest- the world of pastry", che si sta tenendo al Palazzo dei congressi all'Eur. "Siamo orgogliosi che queste iniziative si svolgano nella nostra regione, nella città di Roma, perché è importante essere attrattivi e riferimento della grande qualità e della bellezza dei nostri prodotti, e queste manifestazioni possono rappresentare anche un volano per la crescita e l'ulteriore sviluppo del settore, e del suo indotto", conclude.(Com)