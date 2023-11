Turismo: Tajani, Italia attrattiva come nessun altro, al lavoro su 2024 anno delle radici italiane nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' facile per il nostro Paese parlare di turismo. L'Italia conta oltre 4.000 musei, quasi 300 aree e parchi archeologici, 570 monumenti e complessi monumentali. Siamo il Paese con la più alta concentrazione di attrazioni turistiche e culturali al mondo. Lo testimoniano i 55 siti Unesco - nessuno come noi - molti dei quali in borghi preziosi come Tivoli, Alberobello, San Gimignano solo a titolo di esempio". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani nel messaggio inviato agli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Sono da sempre convinto del ruolo chiave dei piccoli Comuni, dei borghi e dei territori nel tessuto politico, economico e sociale del nostro Paese. Questi borghi e territori sono l'elemento centrale del progetto "Turismo delle Radici'' che ho voluto fra i prioritari della Farnesina e che mi sta particolarmente a cuore", ha aggiunto. "Vogliamo far riscoprire ai turisti di origine italiana la storia e le tradizioni dei borghi e territori da cui partirono i loro nonni, la chiesa nella quale si sposarono. Ma anche le tradizioni enogastronomiche per le quali il nostro paese è noto nel mondo e che traggono origine dalla fantasia e dal saper fare dei loro antenati", ha chiarito Tajani per poi annunciare: "In queste settimane sto incontrando alla Farnesina i sindaci dei piccoli Borghi aderenti al Progetto per prepararci insieme al 2024 - Anno delle radici italiane nel mondo. Ho incontrato anche quelli dell'Emilia Romagna. Il progetto è inserito nel Pnrr italiano, a testimonianza di come il governo lo consideri un volano di crescita per i nostri territori e in generale per la nostra economia, uno strumento per attrarre flussi turistici, creare nuovi ponti di dialogo, favorire la diffusione di un'immagine più contemporanea e a 360 gradi dell'Italia all'estero". L'azione del governo "è determinata. Puntiamo a fare squadra: unire gli sforzi di Enti locali, istituzioni nazionali e imprese, puntiamo, insieme, a far crescere il Paese", ha concluso. (Rin)