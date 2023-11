Medio Oriente: Israele, anti-aerea in azione nella città meridionale di Eliat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano israeliano “Times of Israel” segnala attività di difesa aerea ed esplosioni nella città di Eilat, nel sud di Israele. I filmati pubblicati sui social media mostrano due missili intercettori che sorvolano la città. Nessuna sirena anti-allarme ha suonato a Eilat e le Forze di difesa di Israele (Idf) non hanno ancora commentato l’accaduto. Nelle ultime settimane i ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen hanno lanciato diversi missili balistici e droni contro la città, ma tutti sono stati intercettati o hanno mancato il bersaglio. Anche un gruppo siriano sostenuto dall’Iran ha lanciato droni su Eilat, colpendo una scuola all’inizio di questo mese. (Com)