Violenza donne: in 50 mila a manifestazione Non una di meno, corteo arrivato a San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quanto si apprende, sono oltre 50 mila le persone che hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Non una di meno a Roma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il corteo, tra chiavi che si agitano, fischi e tamburi, è arrivato a piazza di Porta San Giovanni. Qui i manifestanti si sono riuniti e hanno interrotto le dimostrazioni di rumore. Durante il percorso, un gruppo di donne, ragazze e bambine hanno tamburellato su alcuni contenitori vuoti di latta. Facevano parte di una Onlus di Colli Aniene e reggevano tra le mani uno striscione su cui erano riportati i nomi delle vittime di femminicidio e che al centro riportava la parola "Basta".(Rer)