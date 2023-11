Maltempo: Fd'I Campidoglio, urgente piano interventi per caduta alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla caduta degli alberi a Roma "non siamo disponibili a tollerare oltre, l'assessore Alfonsi prenda immediatamente dei provvedimenti per la messa in sicurezza delle alberature, che ovviamente non può passare solo attraverso centinaia di abbattimenti, oppure passi la mano". Lo dichiarano i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca. In una nota i consiglieri capitolini spiegano: "Non è la prima volta che si verificano disagi e danni a causa della caduta di alberi quando c'è maltempo e forti venti. Stiamo ricevendo segnalazioni di cadute in diverse zone delle città, dalla periferia al centro. Ci chiediamo - aggiungono - che fine abbiamo fatto i fondi stanziati per le potature degli alberi, infatti, dopo oltre un anno e mezzo riscontriamo ritardi e incapacità di programmare interventi puntuali e capillari. Un esempio su tutti la chiusura avvenuta qualche settimana fa della riserva naturale di Monte Mario per il pericolo di crollo degli alberi, peraltro, non ci risulta che via sia un'ordinanza in tal senso. C'è preoccupazione per la situazione del verde orizzontale e verticale della Capitale ma ora davanti al l'incapacità della giunta Gualtieri c'è anche molta paura. Non siamo disponibili a tollerare oltre, l'assessore Alfonsi prenda immediatamente dei provvedimenti per la messa in sicurezza delle alberature, che ovviamente non può passare solo attraverso centinaia di abbattimenti, oppure passi la mano", concludono i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia. (Com)