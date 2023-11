Ucraina: portavoce aeronautica, contro Kiev lanciati droni neri con superficie assorbente per radar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe, nell’attacco lanciato alle prime ore della mattina di oggi contro Kiev, il più massiccio dall’inizio dell’invasione su vasta scala, hanno utilizzato dei droni suicidi Shahed di colore nero con superficie assorbente per i radar. Lo ha detto il portavoce dell'aeronautica delle forze armate ucraine, Yuri Ignat, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. L’attacco nella regione di Kiev è stato sferrato con 75 aeromobili a pilotaggio remoto, di cui 74 abbattuti, come riferito dall’aeronautica dell’Ucraina. Il raid ha provocato interruzioni di corrente e cinque feriti. Successivamente, sono iniziate a circolare sui social immagini dei rottami dei droni suicidi. Le forze russe, ha spiegato Ignat, “hanno migliorato gli Uav (aeromobili a pilotaggio remoto) che hanno ricevuto dall’Iran e quelli prodotti da loro, usando alcuni materiali compositi nella superficie per complicare la risposta della difesa aerea ucraina”. “Vediamo che hanno utilizzato del materiale nero di carbonio”, ha aggiunto il portavoce dell’aeronautica. (Kiu)