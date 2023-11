Violenza donne: al via corteo Non una di meno, “per Giulia, per tutte, un grido di battaglia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito da via di San Gregorio, a Roma, il corteo organizzato da Non una di meno contro la violenza di genere. In testa, lo striscione rosa della Casa internazionale delle donne recita: “Giù le mani dalle donne”. Fischi, cori e rumore “per Giulia, per tutte, un grido di attaglia”, cantano dalla testa. A tenere lo striscione in tanti sono giovanissimi, anche bambini. Tra le mani dei manifestanti anche “l’indifferenza è complicità” e “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”. In testa al corteo due furgoni blindati della polizia e numerosi agenti. Da via di San Gregorio, la protesta proseguirà verso via Labicana, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto, per poi concludersi a San Giovanni.(Rer)