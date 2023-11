Pnrr: Lollobrigida, più risorse per aumentare competitiva e sostenibilità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "852 milioni di euro in più per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali, accumulatori, dispositivi di ricarica e per aumentare il risparmio energetico da parte delle aziende agricole, di trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento", scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Sempre più risorse, per rendere ancora più sostenibili e competitive le imprese italiane e le eccellenze che ci rendono una superpotenza mondiale della qualità", conclude. (Rin)