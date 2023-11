Violenza donne: De Santis (CR), dati Cgil su lavoro femminile drammatici, serve cambio di rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Quello della Regione Lazio e a Roma "è un mercato del lavoro a due facce caratterizzato da un fattore predominante: le disuguaglianze di genere. Lo dicono i numeri enunciati dalla Cgil Roma e Lazio, che dipingono un quadro occupazionale caratterizzato da un gap che non accenna a ridursi e che, anzi, diventa sempre più drammatico e preoccupante". Lo dichiara, in una nota, l'ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Come evidenziato dal sindacato - aggiunge - soltanto nel 2022 le donne tra i 25 e i 34 anni escluse dal mercato del lavoro sono il 30,3 per cento, gli uomini appena il 18,6 per cento. Un divario che si allarga ulteriormente prendendo in considerazione la fascia anagrafica 35-49 anni, dove si registra un tasso di inattività pari al 27,5 per cento per le donne e all'8,8 per cento per gli uomini. Dati davvero allarmanti, che non risparmiano nemmeno la Capitale e che meriterebbero un'attenta riflessione sulle evidenti discriminazioni tuttora in atto nel mercato del lavoro pubblico e privato. Alla luce di ciò, sarebbe auspicabile un vero e proprio 'cambio di rotta' da parte delle istituzioni, che dovrebbero contrastare il più possibile questo insopportabile contesto di discriminazioni e disuguaglianze tra uomini e donne su quello che è un diritto tutelato in maniera 'bipartisan' dalla nostra Costituzione", conclude De Santis.(Com)