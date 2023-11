Roma: controlli alla stazione Termini, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 5 persone arrestate il bilancio dei controlli svolti dalla polizia di Stato nell'area limitrofa alla stazione di Roma Termini. Il primo episodio è avvenuto nella zona di via Giolitti: una coppia è stata avvicinata da alcuni ragazzi che, dopo aver insultato la donna, sono riusciti a sottrarle un cellulare. Una delle vittime, dopo aver chiamato il 112, ha visto uno dei presunti autori in un bar e si è avvicinata. Da ciò è nata una lite proprio nel momento in cui è arrivata la pattuglia del commissariato Viminale. Il presunto reo, accortosi della presenza della polizia, ha preso una bottiglia, si è scagliato contro gli agenti, ferendone uno ad una mano, per poi tentare la fuga lanciando dietro di sé alcuni vasi. I poliziotti, con non poca difficoltà, sono riusciti a fermarlo. L'uomo, un 26enne egiziano, ha continuato il suo comportamento violento anche dentro l'auto della Polizia di Stato. Al termine degli accertamenti il 26enne è stato arrestato perché accusato di lesioni aggravate, furto e danneggiamento. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida dell'operato della polizia giudiziaria e l'applicazione della custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)