Roma: controlli alla stazione Termini, 5 arresti (2)

- Sempre in via Giolitti, 2 pattuglie della Sezione Volanti hanno arrestato due 18enni, egiziani, per reati inerenti gli stupefacenti; nello specifico, durante un controllo, i poliziotti hanno trovato gli odierni indagati in possesso di alcune dosi di hashish. Dopo gli accertamenti di rito i 2 sono stati arrestati e condotti nelle aule di piazzale Clodio. Il Gip, su richiesta della Procura, ha convalidato gli arresti. Altri 2 ragazzi sono stati arrestati dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato Esquilino proprio subito dopo aver derubato un turista in piazza dei Cinquecento. In particolare, i poliziotti, che in quel momento operavano in borghese, hanno visto i due ragazzi a loro giudizio sospetti ed hanno iniziato a seguirli discretamente. Percorsi pochi metri su via Nazionale i 2 hanno avvicinato alle spalle 2 turisti e, prima uno e poi l'altro, aprendo con abilità gli zaini delle vittime, hanno rubato un portafoglio e, quando la vittima si è opposta la hanno spintonata. Immediatamente i poliziotti sono intervenuti bloccando i due ragazzi. (Rer)