Ucraina: Meloni, offriamo ulteriori due milioni di euro per iniziativa sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano accoglie con grande favore la volontà di Kiev di dare continuità all’iniziativa sul grano e intende offrire un contributo ulteriore di due milioni di euro. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per il vertice “Grain from Ukraine”. L’iniziativa, ha sottolineato la premier, oggi “assume una valenza estremamente importante”. “È il 25 novembre e insieme commemoriamo le vittime dell’Holodomor, lo sterminio per fame perpetrato novant’anni fa dal regime sovietico ai danni del vostro popolo e che causato milioni di morti”, ha detto Meloni. “Oggi è anche il 640mo giorno di eroica resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa. È il 640mo giorno di resistenza a chi avrebbe voluto piegare il vostro popolo con le bombe, il buio, il freddo e la fame. Non ci sono riusciti, grazie al vostro eroismo e al vostro amore per la vostra libertà e la vostra indipendenza”, ha aggiunto la premier. (Res)