Violenza donne: al Circo Massimo tutto pronto per manifestazione Non una di meno

- Riproduzione delle sirene dell’ambulanza, rumori di chiavi che si agitano, bandane, foulard, striscioni e cartelloni fucsia. Ma anche bandiere viola che richiamano i movimenti di protezione delle donne curde e bandiere con i colori della Palestina: si stanno radunando a Roma, a Circo Massimo, le migliaia di persone che oggi prenderanno parte al corteo organizzato da Non una di meno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al centro del circo romano c’è un pullman su cui campeggiano due striscioni dell’associazione Non una di meno e della Casa delle donne Lucha y Siesta di Roma: “Interruzione volontaria di patriarcato” e “L’antiviolenza non si processa”, recitano le scritte. I manifestanti, provenienti da tutta Italia, tengono tra le mani cartelli e striscioni su cui si leggono le scritte “Quale parte del ‘no’ non capisci?”, “Se domani tocca a me voglio essere l’ultima” e “Non possiamo più pagare lo scotto della vostra ignoranza”. Qualcun altro ha al collo un cartello fucsia: “Stop cultura dello stupro”, si legge sopra. Tra cori che incitano la folla a “scatenare la furia delle donne” e a “rovesciare il sistema” qualcun altro grida “Donna, vita, libertà”. A presidiare la piazza anche i blindati delle forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. Il corteo partirà da Circo Massimo e sfilerà su piazza di Porta Capena e via di San Gregorio. Attraverserà via Labicana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto e terminerà a piazza di Porta San Giovanni. (Rer)