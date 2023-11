Mar Nero: Meloni, Russia rinnovi adesione a iniziativa sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano torna a chiedere alla Russia di rinnovare la sua adesione all’iniziativa del Mar Nero per garantire che i prodotti agricoli ucraini possano raggiungere i mercati internazionali e aiutare le nazioni più fragili. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per il vertice “Grain from Ukraine”. L’impegno che l’Italia assicura, ha affermato la premier, “rientra nel sostegno a 360 gradi, militare, finanziario e umanitario, che abbiamo garantito all’Ucraina dal primo giorno dell’invasione”. “L’Italia è e sarà al vostro finché sarà necessario. Perché il futuro dell’Ucraina è un futuro di pace, è un futuro di libertà, è un futuro europeo. Il popolo ucraino può contare sull’Italia. Ci siamo sempre stati, e ci saremo sempre”, ha concluso Meloni. (Res)