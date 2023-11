Violenza donne: sede romana Terna si illumina di rosso per Giornata internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale guidato da Giuseppina di Foggia, illumina di rosso i propri edifici di via Galbani a Roma. Sulla facciata della sede del Gruppo, a partire dal tramonto del 25 novembre e fino all’alba del giorno successivo, vengono proiettati dei fasci luminosi che compongono la scritta "Terna per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Un gesto simbolico, dal forte impatto visivo, per richiamare e condividere la comune volontà di combattere la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema degli abusi di genere, emergenza sociale e culturale, considerata violazione dei diritti umani. Per il gestore della rete elettrica nazionale, l’attenzione al valore della diversità e dell’unicità delle persone, senza discriminazioni, è un obiettivo prioritario e, in tal senso, fa riferimento per tutte le sue attività al Codice Etico e alla Policy Diversity & Inclusion del Gruppo. Terna si impegna a creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, basato sul rispetto e attento al gender gap, incoraggiando la collaborazione, il talento e la creatività: un luogo nel quale le persone possono sviluppare il proprio potenziale, prescindendo da qualsiasi caratteristica personale e di genere. (segue) (Com)