India: sostituita macchina scavatrice per salvare i 41 operai intrappolati nel tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soccorritori indiani impegnati nel tentativo di liberare 41 lavoratori rimasti intrappolati dopo il crollo di un tunnel stradale hanno portato sul posto una nuova macchina scavatrice per sostituire la trivella danneggiata ieri. Come riferito ai media dai funzionari, la trivella si è rotta mentre veniva estratta dal tunnel. I 41 uomini, tutti operai provenienti da alcuni degli Stati più poveri dell'India, sono bloccati nel tunnel di 4,5 chilometri in costruzione nello Stato di Uttarakhand, nel nord dell'India, dallo scorso 12 novembre. Le autorità affermano che sono al sicuro, con accesso alla luce, ossigeno, cibo, acqua e medicinali. Il premier dello Stato di Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, la macchina danneggiata sarà rimossa entro domani mattina, consentendo l'inizio della perforazione manuale. (Inn)