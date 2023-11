Maltempo: a Roma raffiche di vento e alberi caduti, un morto e 2 feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Torrino, in via Cina, un albero è caduto all'altezza del civico 413 danneggiando una Fiat Panda parcheggiata in strada, senza nessuna persona a bordo. Non ci sono stati feriti, Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada. Un incidente simile è avvenuto in via Galvani, nel quartiere Testaccio, dove i rami di un albero caduto hanno travolto un'auto in sosta, mentre il tronco è finito in strada. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.(Rer)