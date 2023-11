Mar Nero: Zelensky, la Russia ha provocato una delle più grandi minacce a stabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell’aggressione della Russia nel Mar Nero, dal punto di vista dell’approvvigionamento alimentare è emersa una delle più grandi minacce alla stabilità globale degli ultimi decenni. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa del vertice internazionale sul grano dall’Ucraina. Il capo dello Stato ha sottolineato che “il blocco russo del Mar Nero ha provocato fluttuazioni dei prezzi e una penuria fisica di generi alimentari sui mercati”. “Abbiamo unito i Paesi del mondo per attirare i fondi adeguati per aiutare coloro che sono più colpiti dalla carenza alimentare. Nel primo anno dell'iniziativa ‘Grain from Ukraine’, siamo riusciti ad accumulare 180 milioni di dollari e hanno aderito all'iniziativa circa 30 partecipanti", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)