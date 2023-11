Violenza donne: "non è normale che sia normale", Azione in piazza in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Azione in piazza oggi contro la violenza sulle donne, perché, come recita lo slogan scelto "Non è normale che sia normale". In 19 città italiane, parlamentari, consiglieri regionali e comunali del partito di Carlo Calenda si sono dati appuntamento per ribadire che la mobilitazione deve andare di passo con la prevenzione e che ogni istituzione deve fare la propria parte per contrastare ogni fenomeno violento contro le donne. A Roma, in piazza della Madonna dei Monti, la presidente di Azione, Mara Carfagna, le deputate Valentina Grippo e Giulia Pastorella, il consigliere regionale Alessio D'Amato e la capogruppo all'Assemblea Capitolina, Flavia De Gregorio, hanno incontrato decine di Under 30. "Da vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei deputati sento il dovere di ribadire quanto sia importante parlare di questi temi nelle nostre scuole, educare i ragazzi e le ragazze fin da piccoli. Solo facendo ognuno la propria parte possiamo affrontare questo problema", ha detto la deputata di Azione, Valentina Grippo. (segue) (Rin)