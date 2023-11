Violenza donne: "non è normale che sia normale", Azione in piazza in tutta Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in piazza - ha invece ricordato D'Amato - per ribadire che le donne devono essere 'libere di essere libere'. Per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne uccise da un uomo. Giulia come Mahsa Amini, donne vita e libertà. Bisogna potenziare i centri antiviolenza, e sbaglia la Regione Lazio a chiudere luoghi come Lucha y Siesta fondamentali per fermare questa strage". "Non è giusto che ancora oggi le denunce vengano minimizzate o ignorate da chi dovrebbe proteggerci, come non possiamo più negare che spesso chi presta soccorso non ha gli strumenti per riconoscere i segni della violenza. Serve una grande opera di sensibilizzazione per educare gli uomini, le Forze dell’ordine, i soccorritori a riconoscere e prevenire, dove possibile, gli episodi di violenza', ha concluso De Gregorio. (Rin)