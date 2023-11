Mar Nero: Zelensky, riceveremo navi da guerra per proteggere "corridoio del grano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina riceverà navi da guerra per proteggere le navi nel "corridoio del grano" nel Mar Nero. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”, durante la conferenza stampa del vertice internazionale sull’iniziativa sul grano. Il capo dello Stato ha spiegato che “l'Ucraina considera la creazione del corridoio del grano senza la Federazione Russa uno dei maggiori risultati dell'anno”. “Kiev sta lavorando per garantire la sicurezza delle navi in partenza. Abbiamo concordato con i nostri partner di accompagnare le navi in mare per garantire la loro sicurezza. Abbiamo già accordi specifici. Questa è una questione del prossimo futuro", ha affermato Zelensky. (Kiu)