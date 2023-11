Milano: Atm, in un anno oltre 5 milioni di passeggeri su M4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Babila si conferma la stazione più utilizzata con una media di quasi 18 mila accessi giornalieri, seguita dal capolinea di Linate e dalla stazione di Argonne. Complessivamente, da inizio 2023 a oggi, sono stati 272 milioni i passeggeri trasportati sulla rete metropolitana di Atm (+18 per cento rispetto al 2022). Un risultato che denota un sempre maggiore ritorno all’utilizzo del trasporto pubblico ma con numeri tuttavia ancora distanti dai livelli pre-covid (-15 per cento rispetto al 2019) per le cambiate esigenze di mobilità dovute in larga parte allo smart working. (Rem)