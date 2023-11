Medio Oriente: ministero Situazioni emergenza russo, inviate 15 tonnellate di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha inviato oggi in Egitto 15 tonnellate di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il ministero per le Situazioni di emergenza della Russia, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Il carico umanitario contiene cibo, tra cui latte artificiale, prodotti per la cura della persona, biancheria, coperte e sacchi a pelo. Il peso totale degli aiuti umanitari forniti finora dal dicastero russo supera le 285 tonnellate. (Rum)