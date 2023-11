Maltempo: a Roma raffiche di vento e alberi caduti, un morto e 2 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia per le strade di Roma, dove una signora di 80 anni è morta, e altre due donne sono rimaste ferite, a causa di alberi caduti per via delle forti raffiche di vento che dalle prime ore di questa mattina stanno provocando ingenti disagi e danni sul territorio della Capitale e della Provincia. Nel quartiere Gianicolense, intorno alle 10:30, una donna di 80 anni è stata travolta e schiacciata sotto il peso di un platano che si è spezzato all’altezza del civico 50 di via di Donna Olimpia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che il supporto di una gru e di un carro sollevamenti hanno tentato di soccorrere l’80enne. Per la signora, tuttavia non c’è stato nulla da fare. In via cautelativa la strada è stata chiusa al transito pedonale per circa 150 metri su entrambi i lati per le verifiche di tutti gli alberi presenti. Sono attesi attualmente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, per un sopralluogo. (segue) (Rer)