Maltempo: a Roma raffiche di vento e alberi caduti, un morto e 2 feriti (2)

- Sono circa 70 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco, mentre sono oltre 80 quelli in coda a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla Capitale. La squadra territoriale di Tuscolano dei vigili del fuoco è intervenuta in via del Pergolato, in zona Alessandrino per dei rami caduti hanno ferito una donna che transitava a piedi sul marciapiede. Altro intervento è avvenuto in viale Don Pasquino Borghi, in zona Mostacciano, un albero è caduto su una bancarella, ferendo una donna in modo lieve che si trovava in prossimità del banco. La signora è stata trasportata dal 118 all'ospedale Gemelli. Nel centro della Capitale, invece, tra via Monte Tarpeo e piazza della Consolazione, un albero si è abbattuto su un’auto in sosta appartenente a una persona che si era recata per una cerimonia in Campidoglio. Da quanto si apprende non risultano feriti. Sempre nel centro della Capitale, un albero è caduto sul lungotevere, causando la chiusura della strada tra ponte Umberto I in direzione nord e piazza della Rovere. La strada, successivamente è stata chiusa parzialmente mantenendo la riduzione di carreggiata. La chiusura della strada è stata necessaria anche in via di Torricola, tra via Appia Antica e via Ardeatina. (Rer)