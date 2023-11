Trasporti: Atm, confermata agitazione di lunedì 27 del sindacato Al Cobas per quattro ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm comunica in una nota che a seguito dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti, i sindacati Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti hanno differito a venerdì 15 dicembre lo sciopero nazionale. È confermata per lunedì 27 novembre l’agitazione di 4 ore proclamata dal sindacato Al Cobas, che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm S.p.A. L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 18 alle 22. L’Organizzazione Al Cobas ha indetto lo sciopero con motivazioni così riassumibili: “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative”. (Com)