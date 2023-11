Armenia-Arabia Saudita: firmato protocollo per instaurazione relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 novembre l’Armenia e l’Arabia Saudita hanno firmato un protocollo per l’instaurazione delle relazioni diplomatiche. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Erevan, ripreso dall’agenzia di stampa “Armenpress”. Il protocollo è stato firmato ad Abu Dhabi dagli ambasciatori armeno e saudita negli Emirati Arabi Uniti, rispettivamente Karen Grigoryan e Abdullah bin Sultan. Alla fine di ottobre 2021, l’allora presidente dell’Armenia Armen Sarkissian per la prima volta nella storia del Paese si era recato in visita ufficiale in Arabia Saudita, con cui Erevan non aveva rapporti diplomatici a causa del sostegno di Riad alla posizione dell’Azerbaigian nel conflitto nel Nagorno-Karabakh. (Rum)