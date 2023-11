Turismo: Santanché. entro fine anno normeremo il settore degli affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno "normeremo un settore molto complesso, difficile, dove c’è sempre stato un po' un far west, perché da una parte vogliamo tutelare la proprietà privata che è sacra de all’altro non dobbiamo contrastare la concorrenza sleale. E lo faremo con il buon senso". Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè in chiusura del Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB) riferendosi agli affitti brevi. (Rem)