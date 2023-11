Violenza donne: D'Amato (Azione), libere di essere libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libere di essere libere. Lo dichiara in una nota il responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, Alessio D'Amato ricordando le parole del Presidente Mattarella durante la sit-in organizzato da Azione in difesa della libertà e delle donne e contro la violenza di genere in piazza della Madonna dei Monti a Roma. "Siamo qui - aggiunge D'Amato - per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne uccise da un uomo. Giulia come Mahsa Amini, donne vita e libertà", conclude D'Amato. (Com)