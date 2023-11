Violenza donne: Conte, serve attenzione costante, concentrarsi su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è che tutti i giorni sia il 25 novembre" l'attenzione al fenomeno della violenza contro le donne "deve essere costante" e occorre concertarsi "molto sulla prevenzione" perché "solo la repressione non si dimostra molto efficace". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Non è con norme di legge che si modificano modelli culturali che possono ancora contenere un germe di logica sopraffazione di genere", ha aggiunto. (Rin)