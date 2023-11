Italia-Cina: Bernini a Pechino da martedì in occasione della settimana bilaterale su scienza e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sarà a Pechino martedì 28 e mercoledì 29 novembre in occasione della dodicesima edizione della Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione “High-Tech Olympics And High-Quality Development”, l’evento annuale promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca italiano e il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese - finalizzato a valorizzare i sistemi nazionali di ricerca e innovazione attraverso gli scambi accademici, scientifici e tecnologici. La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica promosso dai governi dei due Paesi che, in occasione della sessione plenaria del Comitato Intergovernativo Cina-Italia tenutasi a Pechino il 4 settembre 2023, hanno confermato l’impegno a rilanciare, nel quadro del Partenariato Strategico Globale, il dialogo bilaterale. Al centro dei confronti, temi come la bio medicina, l'astrofisica, la green energy, lo sviluppo sostenibile e l'urban design. A margine del Forum internazionale del turismo, il ministro ha detto: "Sono in partenza per una missione in Cina in occasione della Settimana della scienza in cui condivideremo con i nostri equivalenti partner cinesi temi come le biotecnologie e l'intelligenza artificiale. Sarà un'esperienza interessante. Noi abbiamo un grande elemento di forza che è il poter puntare su una diplomazia della scienza e, quindi, di poter in questo modo avvicinare alla pace, soprattutto in un momento come questo, con Paesi in guerra. È una missione della ricerca, degli scienziati, dei ricercatori ed è esattamente quello che noi vogliamo che sia con questo viaggio. La tecnologia al servizio della pace". (Res)