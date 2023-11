Violenza donne: Conte, per vittime subito Reddito di libertà a 1.200 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle propone il "Reddito di libertà anche per le donne vittime violenza" che occorre portare "a 1.200 euro". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Spesso le violenze domestiche nascono dalla dipendenza economica e occorre subito offrire una prospettiva di autonomia economica", ha aggiunto. (Rin)