Medio Oriente: portavoce Hamas accusa Israele di aver violato la tregua

- Il consigliere per i media del capo dell'ufficio politico di Hamas, Taher Nono, ha accusato oggi Israele di aver violato ripetutamente le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, Nono ha affermato che i militari israeliani avrebbero aperto il fuoco in diverse occasioni, causando la morte di due persone. Egli ha inoltre sottolineato che Israele non avrebbe rispettato le disposizioni riguardanti l'accesso umanitario alla Striscia di Gaza. Quest'ultima eventualità è stata però essere smentita dalle autorità egiziane, che hanno comunicato l'arrivo oggi di almeno 50 convogli umanitari, che si aggiungono agli altri 137 che ieri hanno varcato il valico di Rafah. La Croce rossa palestinese, peraltro, ha confermato l'arrivo "del più grande convoglio" di generi alimentari, carburante, acqua, medicinali di base e forniture mediche di emergenza dall'inizio del conflitto. (Res)